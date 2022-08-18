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Двух человек застрелили и сожгли в автомобиле

Степан Жирнов
Происшествия
Двух человек застрелили и сожгли в автомобиле
Фото: СК РФ / Иркутская область

В Иркутской области два человека были застрелены и сожжены. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СК РФ по Иркутской области Карина Головачева в четверг, 18 августа.

Тела жертв обнаружили 16 августа в 20 километрах от поселка Аршан Тулунского района. Погибшие находились в остове сгоревшего автомобиля УАЗ. На обожженных телах были огнестрельные ранения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Личности погибших устанавливаются. На причастность к преступлению проверяют двух подозреваемых: 34-летнего и 36-летнего мужчин.

Другое убийство произошло на севере столицы в ночь на 18 августа. Мужчина убил собутыльника в ходе пьяной ссоры.

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