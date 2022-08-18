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Птицы начали улетать из Москвы на зимовку, несмотря на жару

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Птицы начали улетать из Москвы на зимовку, несмотря на жару
Фото: shutterstock

Несмотря на устойчивую жару, перелетные птицы, которые проводили лето в Москве, начали улетать на зимовку. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

— У стрижей началась миграция, они покидают Россию-матушку на зимовку. Дальше и остальные птицы будут от нас отлетать, — отметил он.

По словам специалиста, у птиц есть собственный график, которому они следуют, и даже жаркая погода не может задержать отлет пернатых, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Мишин рассказал, что некоторые птицы могут улететь из Москвы из-за смога, который появился в городе в результате пожаров в Рязанской области. Он уточнил, что в настоящее время концентрацию смога в столице нельзя назвать критической, поэтому у птиц нет необходимости покидать город.

Эксперт в области пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о правилах безопасности в жару. По его словам, самым опасным местом в жаркую погоду является лес.

Также высока вероятность пожаров в регионах, в которых присутствует засуха и введены особые противопожарные режимы. В данном случае нельзя ездить в лесу, жечь траву и сухие ветки деревьев.

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