Орнитолог сообщил, что некоторые птицы могут покинуть Москву из-за смога

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Некоторые птицы могут улететь из Москвы из-за смога, который появился в городе в результате пожаров в Рязанской области. Об этом в четверг, 18 августа, рассказал глава проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

— Отличие в данной ситуации птиц от нас, что они, если почувствуют, что здесь что-то нехорошо, поднимаются на крыло и улетают, — отметил специалист.

Он уточнил, что в настоящее время концентрацию смога в столице нельзя назвать критической, поэтому у птиц нет необходимости покидать город, передает агентство городских новостей «Москва».

Эксперт в области пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о правилах безопасности в жаркую погоду. По его словам, самым опасным местом в жаркую погоду является лес. Также высока вероятность пожаров в регионах, в которых присутствует засуха и введены особые противопожарные режимы. В данном случае нельзя ездить в лесу, жечь траву и сухие ветки деревьев.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения лесных пожаров в Рязанской области.