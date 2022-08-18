Маргарита Грачева — об отношениях с бывшим мужем: «Не каждый человек поедет рубить тебе руки»

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Маргарита Грачева, лишившаяся руки из-за ревности бывшего мужа, рассказала «Вечерней Москве» были ли предупреждающие «знаки» в их отношениях и можно ли распознать агрессора.

— К сожалению, агрессора очень сложно распознать. Даже сейчас, анализируя, я не могу назвать какие-то предпосылки. Возможно, к ним относится излишняя забота. Например, когда тебя встречают с работы на остановке, ты считаешь, что это проявление заботы, а не агрессии. Более того, не каждый человек, который встречает тебя на остановке, поедет рубить тебе руки, — поделилась Грачева.

При этом, по мнению девушки, самым сложным является то, что человек может измениться за короткий срок.

Также Грачева в большом интервью рассказала «ВМ» как она живет после страшной трагедии, какую помощь оказывает жертвам домашнего насилия и почему современной России нужен соответствующий закон.

Семейная драма произошла в подмосковном Серпухове 11 декабря 2017 года. На момент преступления Грачевы были в браке пять лет. Муж Маргариты Дмитрий в приступе ревности вывез ее в лес и отрубил кисти обеих рук. После этого он доставил искалеченную супругу в больницу и сдался полиции. Врачи смогли сохранить пострадавшей одну руку, а на вторую установили протез.

В сентябре 2018 года Дмитрия Грачева лишили родительских прав, а 15 ноября того же года приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством.

Адвокат девушки Мари Давтян, работающая с делами о домашнем насилии более десяти лет, рассказала «Вечерней Москве» о судебном разбирательстве, а также о новой жизни Грачевой.