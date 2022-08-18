Эксперт дал прогноз по смогу в Москве на ближайшие дни

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ситуация со смогом, пришедшим в Москву из Рязанской области, в ближайшие два дня существенно не изменится. Об этом сообщил заместитель руководителя ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич в четверг, 18 августа.

— Прогноз погоды говорит о том, что в ближайшие два дня ситуация существенно не изменится, то есть уже четвертую ночь в Москве фиксируется рост концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения природных пожаров, — сказал он.

По словам специалиста, автоматические станции контроля загрязнения атмосферы не выявили превышения установленных гигиенических нормативов. Никитич отметил, что наибольший рост концентрации загрязняющих веществ происходит ночью.

Днем же разогретый воздух поднимается выше, а неприятный запах гари ощущается меньше, передает агентство городских новостей «Москва».

С 17 августа жители столицы чувствовали запах гари. В МЧС сообщили, что его причиной является действующий природный пожар в Рязанской области.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний. Вскоре столица вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения лесных пожаров под Рязанью.

При этом повторения в Москве смога 2010 года из-за лесных пожаров в Рязанской области ожидать не стоит. Тогда над Центральным регионом России антициклон был намного продолжительнее, а характер пожаров также отличался.