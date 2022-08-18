ЦОДД запустил дополнительную службу помощи водителям на дорогах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обновил автопарк и добавил 12 автомобилей для дополнительной помощи водителям. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

— Служба помощи приедет, если вы попали в мелкое ДТП, прокололи колесо или просто не можете ехать дальше. Еще она следит за соблюдением правил стоянки и остановки — такие нарушения часто приводят к авариям, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

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Основной целью новой службы станет предотвращение остановки движения на дорогах. Для этого каждый экипаж оснащен буксировочными тросами, камерами с нейросетью, бланками европротокола и так далее, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты ЦОДД в июле сменили настройки светофоров 194 раза для оптимизации движения транспорта. Отмечается, что настройка оборудования проходит ежедневно.