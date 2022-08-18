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Куренков рекомендовал ввести запрет на посещение лесов в ЦФО и ПФО

Елена Самойлова
Общество
Куренков рекомендовал ввести запрет на посещение лесов в ЦФО и ПФО
Фото: МЧС

Глава МЧС Александр Куренков дал рекомендации губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 18 августа.

— Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации, — сказал министр.

Он прибыл в Рязанскую область, где с вертолета осмотрел территории, пострадавшие в результате лесных пожаров. Кроме того, глава МЧС потребовал организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос рядом с населенными пунктами в свете складывающейся пожарной обстановки.

Там также необходимо запретить проведение огневых работ на землях сельхозназначения с целью недопущения распространения огня на лесные территории, передает слова Куренкова сайт МЧС.

С 17 августа жители столицы чувствовали запах гари. В МЧС сообщили, что его причиной является действующий природный пожар в Рязанской области.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний. Вскоре столица вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения лесных пожаров под Рязанью.

При этом повторения в Москве смога 2010 года из-за лесных пожаров в Рязанской области ожидать не стоит. Тогда над Центральным регионом России антициклон был намного продолжительнее, а характер пожаров также отличался.

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