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Депутат МГД Козлов: Сервис «Вывоз ненужных вещей» востребован москвичами

Елена Самойлова
Город
Депутат МГД Козлов: Сервис «Вывоз ненужных вещей» востребован москвичами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Онлайн-сервис «Вывоз ненужных вещей», позволяющий бесплатно заказать вывоз крупногабаритного мусора из квартир, востребован москвичами. Об этом заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов в четверг, 18 августа.

— Сервис «Вывоз ненужных вещей» работает меньше года — он был запущен в октябре 2021 года, но уже стал по-настоящему популярным. За прошедшие месяцы на переработку было отправлено более 500 тонн мусора: крупногабаритной техники, металлических предметов и даже автомобилей. С каждым месяцем об этой удобной услуге узнает все больше жителей нашего города, поэтому количество пользователей сервиса и его популярность постоянно возрастают, — рассказал он.

Парламентарий отметил, что сервис удобен и прост в использовании. Чтобы оставить заявку, нужно лишь заполнить онлайн-форму на сайте.

После ее оформления пользователю ответит представитель сервиса для подтверждения информации и уточнения деталей по вывозу. По мнению Козлова, «Вывоз ненужных вещей» поможет москвичам справиться с рядом важных социальных задач.

Например, сдаваемые через сервис техника и металл не попадают на свалки, а отправляются на переработку. Там уже решается, какие составные части можно использовать вторично.

— Во-вторых, если мы говорим о старых автомобилях, то тут очевидна польза для благоустройства — наши дворы освобождаются от четырехколесного хлама, который мог месяцами и годами мешать соседям, — сказал депутат.

Кроме того, правильная утилизация способствует выполнению целей национального проекта «Экология», передает слова Козлова агентство городских новостей «Москва».

До этого Козлов сообщил, что цифровые сервисы позволяют жильцам многоквартирных домов в столице дистанционно решать общие задачи по эксплуатации дома быстро и просто.

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