Команда метро Москвы выиграла на международных корпоративных соревнованиях

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Команда московского метро заняла первое место на международных корпоративных соревнованиях и завоевала 40 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

— Поздравляем нашу команду и желаем не останавливаться на достигнутом, — говорится в сообщении.

Московские игры Ассоциации развития корпоративного спорта прошли на этой неделе в «Лужниках». В соревнованиях приняли участие 86 команд из 11 стран мира, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

30 июня сообщалось, что столичное метро заняло первое место в номинации «Лучший юридический проект» в конкурсе «Лучшие юридические департаменты России». Конкурс ежегодно проводится правовым журналом Legal Insight.

Московский метрополитен стал победителем с проектом передачи инфраструктуры трамвайной сети, автовокзалов и автостанций. Юридическая служба Мосметро помогла реализовать проект быстро, без правовых рисков и максимально комфортно для пассажиров.