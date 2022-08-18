Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Команда метро Москвы выиграла на международных корпоративных соревнованиях

Елена Самойлова
Город
Команда метро Москвы выиграла на международных корпоративных соревнованиях
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Команда московского метро заняла первое место на международных корпоративных соревнованиях и завоевала 40 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

— Поздравляем нашу команду и желаем не останавливаться на достигнутом, — говорится в сообщении.

Московские игры Ассоциации развития корпоративного спорта прошли на этой неделе в «Лужниках». В соревнованиях приняли участие 86 команд из 11 стран мира, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

30 июня сообщалось, что столичное метро заняло первое место в номинации «Лучший юридический проект» в конкурсе «Лучшие юридические департаменты России». Конкурс ежегодно проводится правовым журналом Legal Insight.

Московский метрополитен стал победителем с проектом передачи инфраструктуры трамвайной сети, автовокзалов и автостанций. Юридическая служба Мосметро помогла реализовать проект быстро, без правовых рисков и максимально комфортно для пассажиров.

Москва Соревнования Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте