Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач призвал москвичей не открывать окна в помещениях из-за гари и смога

Елена Самойлова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Врач призвал москвичей не открывать окна в помещениях из-за гари и смога
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителям Москвы не стоит открывать окна в помещениях из-за плохого состояния воздуха. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач КДП № 121 Андрей Тяжельников.

— Чувствуете неприятные ощущения из-за состояния воздуха? Не открывайте окна, увлажняйте помещение, охлаждайте воздух с помощью кондиционера или вентилятора, чаще пейте воду, промывайте слизистые носа и горла специальными спреями или соленой водой, чаще принимайте душ, отмените спортивные уличные занятия, — сказал специалист.

Он отметил, что страдающим хроническими заболеваниями людям необходимо обратить пристальное внимание на прием прописанных лекарств. Тяжельников подчеркнул, что без необходимости на улицу выходить не стоит и лучше остаться дома, а при недомогании — немедленно обратиться за помощью, передает Telegram-канал Депздрава Москвы.

17 августа в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области. В МЧС добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний. Вскоре стало известно, что группировка сил и средств, направленная Москвой для локализации ландшафтных пожаров, была увеличена вдвое.

Врачи Москва Воздух
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте