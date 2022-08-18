Врач призвал москвичей не открывать окна в помещениях из-за гари и смога

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Жителям Москвы не стоит открывать окна в помещениях из-за плохого состояния воздуха. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач КДП № 121 Андрей Тяжельников.

— Чувствуете неприятные ощущения из-за состояния воздуха? Не открывайте окна, увлажняйте помещение, охлаждайте воздух с помощью кондиционера или вентилятора, чаще пейте воду, промывайте слизистые носа и горла специальными спреями или соленой водой, чаще принимайте душ, отмените спортивные уличные занятия, — сказал специалист.

Он отметил, что страдающим хроническими заболеваниями людям необходимо обратить пристальное внимание на прием прописанных лекарств. Тяжельников подчеркнул, что без необходимости на улицу выходить не стоит и лучше остаться дома, а при недомогании — немедленно обратиться за помощью, передает Telegram-канал Депздрава Москвы.

17 августа в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области. В МЧС добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний. Вскоре стало известно, что группировка сил и средств, направленная Москвой для локализации ландшафтных пожаров, была увеличена вдвое.