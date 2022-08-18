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Путин: Необходимо добиться технологического суверенитета в судостроении

Елена Самойлова
Политика
Путин: Необходимо добиться технологического суверенитета в судостроении
Фото: Администрация президента РФ

Действия стран Запада продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные судостроительные технологии. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли.

— Ситуация в мире, поведение наших западных партнеров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Я уже много раз говорил об этом, — подчеркнул глава государства.

По его словам, невозможно заменить все импортные товары отечественными. Однако необходимо добиваться технологического суверенитета по ключевым позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям, цитирует президента сайт Кремля.

До этого Путин заявил, что нужно задать долгосрочные ориентиры развития судостроения. Заказы должны быть выстроены соответствующим образом, нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков, транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний.

Строительство техника судоходство импортозамещение Владимир Путин
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