Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Александр Афонин
Город
Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в четверг, 18 августа.

Так, в Домодедове задержали 15 рейсов и отменили один. В свою очередь в Шереметьеве, как уточняется, задержаны два рейса. При этом в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов, а отменены два.

До этого сообщалось, что режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 23 августа. Уточняется, что ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

13 августа Минпромторг сообщил, что уже в 2030 году можно будет перейти к одночленному экипажу на коммерческих самолетах. Для этого планируется разработать интеллектуального «виртуального второго пилота» к концу 2024 года. Однако, чтобы перейти к такому новшеству, нужно модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа.

Кроме того, «Аэрофлот» ввел специальный тариф для пенсионеров на свои рейсы и на рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в другие города России и обратно.

Аэропорты Москва Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте