Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в четверг, 18 августа.

Так, в Домодедове задержали 15 рейсов и отменили один. В свою очередь в Шереметьеве, как уточняется, задержаны два рейса. При этом в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов, а отменены два.

До этого сообщалось, что режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 23 августа. Уточняется, что ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

13 августа Минпромторг сообщил, что уже в 2030 году можно будет перейти к одночленному экипажу на коммерческих самолетах. Для этого планируется разработать интеллектуального «виртуального второго пилота» к концу 2024 года. Однако, чтобы перейти к такому новшеству, нужно модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа.

Кроме того, «Аэрофлот» ввел специальный тариф для пенсионеров на свои рейсы и на рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в другие города России и обратно.