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Зеленский обозначил условие для продолжения переговоров с Россией

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский обозначил условие для продолжения переговоров с Россией
Фото: president.gov.ua

Украина продолжит проведение переговоров с Россией только после вывода военных с подконтрольных ей территорий. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 18 августа.

— Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории, — цитирует Зеленского РИА Новости.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги переговоров с представителями Украины и ООН во Львове. Он отметил, что Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш согласны с тем, что ситуацию в регионе необходимо урегулировать путем переговоров.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что во избежание поражения США должны призвать Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией. По словам дипломата, в Вашингтоне не желают прислушиваться к аргументам Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ценит усилия Эрдогана по вопросу организации российско-украинских переговоров, однако делегация со стороны Украины «ушла с радаров».

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