Движение трамваев в Верхнем Сусальном переулке восстановили

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Верхний Сусальный переулок Карта всех событий

Специалисты восстановили движение двух трамвайных маршрутов в Верхнем Сусальном переулке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 21 августа.

— Восстановлено движение трамваев в Верхнем Сусальном переулке, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Басманном районе столицы задерживались трамваи двух маршрутов. По данным дептранса, трамваи № 45 и 46 задерживались в Верхнем Сусальном переулке, в районе остановки «Курский вокзал» по техническим причинам.

2 августа сообщалось, что в столичном районе Чертаново Центральное специалисты обновили трамвайную остановку «Кировоградские пруды». Оставшиеся остановки планируется заменить до конца 2024 года. Отмечается, что на новых пунктах установлены удобные скамейки и лайтбоксы, также горожане могут зарядить свои устройства.

С 29 июля трамваи временно перестали ходить к метро «ВДНХ» и в Останкино по пятницам и выходным. Изменения связаны с ремонтными работами по обновлению трамвайных путей в Продольном проезде возле «Рабочего и колхозницы» и на пересечении с дорогой.