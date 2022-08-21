«Чужая музыка»: певец Лоза раскритиковал русский рэп

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В рэпе нет гармонии, свойственной «русской ментальности». Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза.

— Это чужая музыка! Об этом я и говорю в своих соцсетях, а русскую музыку я никогда не критиковал, — сказал артист.

Рэп, пришедший в Россию из Америки, не может прижиться в стране, где в основе музыки лежат мелодии и гармонии, передает слова Лозы Telegram-канал «Звездач».

В феврале певцу и народному артисту РСФСР Льву Лещенко исполнилось 80 лет. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил со знаменитым исполнителем и поинтересовался его мнением по поводу современных исполнителей.

В частности, разговор зашел о рэп-направлении. Лещенко подчеркнул, что не отрицает жанр, а также уточнил, что ему нравится поэтическая основа рэпа.

Среди представителей жанра «настоящими поэтами» он назвал Loc-Dog (Александр Жвакин) и Басту (Василий Вакуленко). Лещенко считает, что в «его время» они были бы «Вознесенскими, Евтушенко и Рождественскими».

Лещенко — советский и российский эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер, киноактер.