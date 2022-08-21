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Две активистки обнажили грудь перед Шольцем на фотосессии

Георгий Соланович
В мире
Две активистки обнажили грудь перед Шольцем на фотосессии
Фото: flickr/worldeconomicforum

Две женщины устроили провокацию на совместной фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей.

Уточняется, что мероприятие проходило в Берлине. Под видом желающих сфотографироваться к политику вышли две женщины, которые почти сразу же обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры.

Вскоре охранники окружили активисток и вывели их с площадки. Шольц после короткой заминки продолжил фотосессию, передает РИА Новости.

18 августа канцлера Германии освистали в ходе его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. В процессе выступления политика местные жители кричали «предатель народа» и требовали, чтобы Шольц ушел.

Кроме того, по данным СМИ, Шольц и его жена Бритта Эрнст недавно выбросили в мусорный бак документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем саммите G7. Уточняется, что жена канцлера вместе с черновиками и рабочими бумагами выбросила памятку с характеристиками лидеров стран «Семерки», которая также содержала и описания жен президентов.

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