Две активистки обнажили грудь перед Шольцем на фотосессии

Фото: flickr/worldeconomicforum

Две женщины устроили провокацию на совместной фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей.

Уточняется, что мероприятие проходило в Берлине. Под видом желающих сфотографироваться к политику вышли две женщины, которые почти сразу же обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры.

Вскоре охранники окружили активисток и вывели их с площадки. Шольц после короткой заминки продолжил фотосессию, передает РИА Новости.

18 августа канцлера Германии освистали в ходе его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. В процессе выступления политика местные жители кричали «предатель народа» и требовали, чтобы Шольц ушел.

Кроме того, по данным СМИ, Шольц и его жена Бритта Эрнст недавно выбросили в мусорный бак документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем саммите G7. Уточняется, что жена канцлера вместе с черновиками и рабочими бумагами выбросила памятку с характеристиками лидеров стран «Семерки», которая также содержала и описания жен президентов.