Захарова отреагировала на убийство Дугиной в Подмосковье

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на смерть журналистки Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.

— Если подтвердится украинский след — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом, — сказала дипломат.

За последние годы накопилось «предостаточно» фактов участия государственных структур Украины в преступлениях, написала Захарова в Telegram-канале.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы.

Там был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка, управлявшая транспортным средством, скончалась на месте.

По данным СК, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. «ВМ» выяснила у юриста, какая мера наказания ожидает виновников убийства дочери Дугина.