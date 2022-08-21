Вице-канцлер ФРГ уверен в провале в случае запуска «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в воскресенье, 21 августа, выразил уверенность, что запуск совместного с Россией газопровода «Северный поток — 2» стал бы политическим провалом для его государства.

По словам политика, представляющего партию «Зеленые», краткосрочный выигрыш от запуска трубопровода и газа по нему обернется «драматическим политическим провалом», несмотря на то, что даст возможность лучше пережить зиму гражданам Германии. Такое заявление прозвучало в ходе диалога с населением во время дня открытых дверей в Бундестаге.

Вице-канцлер ФРГ выразил убеждение, что в случае запуска этого проекта Берлин растоптал бы всякую уверенность в себе, собственные ценностные установки, а также позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 19 августа, появилась информация, что Германию ждет сильное понижение промышленных показателей и волнения в обществе из-за роста цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России.