Эстония не опровергла заявления о бегстве подозреваемой в убийстве Дугиной в страну

Фото: depositphotos

В Министерстве иностранных дел Эстонии, комментируя заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о бегстве в их страну украинской гражданки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, не стали его опровергать. При этом факт пересечения украинки российско-эстонской границы снят на видео.

— Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить, — заявил в понедельник, 22 августа, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу порталу ERR.

Он добавил, что Москва якобы пытается оказать давление на страну из-за ее поддержки Украины.

22 августа ФСБ показала кадры с Вовк. На них видно, как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и потом выезжает в Эстонию. Вначале видно, что украинка при проверке открывает капот машины, и у нее светлые волосы. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такие же волосы были у Вовк при выезде из РФ.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка умерла на месте.

Также стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.