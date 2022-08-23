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Профессор ВШЭ объяснил снижение курса евро по отношению к доллару

Ирина Игнатенко
Экономика
Профессор ВШЭ объяснил снижение курса евро по отношению к доллару
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс европейской валюты по отношению к доллару опустился до рекордного уровня. Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган пояснил, что причиной падения евро является инфляционное давление в регионе.

Эксперт пояснил, что в европейских странах наблюдается сильная инфляция, вызванная несколькими причинами, главная — энергетический кризис. Так, сильно выросли цены на газ, что привело к росту стоимости электричества, банкротству предприятий.

Финансист подчеркнул, что в Европе возникло много вопросов по экономике, поэтому сильное проседание курса евро не вызывает удивления.

Эксперт добавил, что курс евро может снизиться еще на 5–7 процентов, но затем Европа должна справиться с трудностями, передает «360».

Ранее курс евро к доллару опустился ниже одного доллара впервые с июля — ниже 0,9935 доллара. В последний раз такое соотношение валют фиксировали в 2002 году, передает ФАН.

23 августа расчетная цена за газ достигла 2861,6 доллара за тысячу кубометров, тем самым поднявшись до рекордной отметки за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года, передает НСН.

Экономист и аналитик Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что доллар и евро будут постепенно терять популярность в России. Выбирая валютный вклад, имеет смысл отдать предпочтение другим денежным средствам.

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