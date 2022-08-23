Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил, что страны Балтии запретят выдачу виз россиянам

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В случае отсутствия общего решения ЕС страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на выдачу виз российским гражданам. Об этом во вторник, 23 августа, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, прежде всего ожидается европейское решение о запрете выдачи виз россиянам, так как оно является юридически самым правильным и устойчивым.

— Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию, — цитирует его РИА Новости.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность полного запрета на въезд в ЕС россиян. По его словам, возможность повторения железного занавеса исключать нельзя, однако его поддержат не все страны Евросоюза. Кроме того, данное решение сильно ударит по европейскому бизнесу. При этом многие европейские страны потенциально готовы проголосовать за введение запрета на въезд россиян.

Ряд немецких оппозиционных политиков 22 августа заявили о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России. Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Деннис Радтке назвал «невыносимым» тот факт, что российские туристы могут ездить в отпуск в европейские страны и «тратить деньги так, будто ничего не произошло».