Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над морем беспилотнике

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В Севастополе над морем сбит беспилотник. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие, — написал он в своем Telegram-канале.

Еще один беспилотник удалось сбить средствами противовоздушной обороны 20 августа над штабом Черноморского флота России. При этом в результате инцидента никто не пострадал.

Глава республики Сергей Аксенов тогда же сообщил о срабатывании системы ПВО в Западном Крыму. По его словам, цель удалось поразить благодаря четким и профессиональным действиям военных. Также он призвал россиян сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

До этого стало известно, что в Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам. По словам Развожаева, в социальных сетях ему часто задают вопросы о том, где в городе находятся укрытия и в каком они состоянии. Губернатор отметил, что Севастополь находится под защитой, однако жителям необходимо знать, где располагаются убежища. Проводимые мероприятия являются «учебной тревогой».