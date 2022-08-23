Обновленный национальный павильон Белоруссии открылся на ВДНХ
На ВДНХ прошло открытие обновленной экспозиции национального павильона Белоруссии. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков и посол республики в России Дмитрий Крутой, а также представители Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности «Беллегпром».
Павильон ремонтировали полгода. На данный момент здесь представлен ряд белорусских брендов. Гости могут купить косметику, одежду и продукты питания, а также посетить кафе белорусской кухни «Бульбяная», пишет агентство.
В историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ с 25 по 27 августа впервые состоится Детский культурный форум. В рамках форума пройдут более 60 мероприятий просветительского и фестивального формата. Каждый субъект на мероприятии представят по семь ребят, которые являются участниками и лауреатами разнообразных форумов, фестивалей и творческих конкурсов.