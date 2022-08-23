Обновленный национальный павильон Белоруссии открылся на ВДНХ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ прошло открытие обновленной экспозиции национального павильона Белоруссии. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков и посол республики в России Дмитрий Крутой, а также представители Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности «Беллегпром».

Павильон ремонтировали полгода. На данный момент здесь представлен ряд белорусских брендов. Гости могут купить косметику, одежду и продукты питания, а также посетить кафе белорусской кухни «Бульбяная», пишет агентство.

В историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ с 25 по 27 августа впервые состоится Детский культурный форум. В рамках форума пройдут более 60 мероприятий просветительского и фестивального формата. Каждый субъект на мероприятии представят по семь ребят, которые являются участниками и лауреатами разнообразных форумов, фестивалей и творческих конкурсов.