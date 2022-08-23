Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы в конце августа

Лейла Алиева
Город
Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы в конце августа
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

В связи с проведением работ по реконструкции и строительству инженерных сетей на ряде улиц Москвы ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 23 августа.

— С 26 августа ограничат движение на Кронштадтском бульваре в связи с реконструкцией инженерных сетей, — говорится в сообщении.

Так, движение до 30 августа будет ограничено на Кронштадтском бульваре от дома 11 до дома 7б, а с 30 августа по 30 сентября — в районе дома 5.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
1/2
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
2/2
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, с 28 августа до 27 сентября перекроют проезд на участке улицы Академика Понтрягина от дома 78а, корпус 1, по улице Академика Лазарева до дома 109, корпус 1, по улице Александры Монаховой, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Также в связи с проведением мероприятий в честь 70-летия района Северный 27 августа с 15:00 до 18:00 будет перекрыто движение транспорта районе 3-й Северной линии. Уточняется, что движение ограничат от дома № 8 по 3-й Северной линии до 7-й Северной линии.

Транспорт Район Южное Бутово Головинский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Гарегин Тосунян
Гарегин Тосунян

Нам нужно доверять рублю

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Поуехавшие - блудные дети своей Родины?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Забытые подарки

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Домохозяйства подключаются

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для побед на земле, воде и небе

Александр Лосото
Александр Лосото

Услуживать или лечить

Иван Радько
Иван Радько

Символ гордости за страну

Все мнения
О проекте