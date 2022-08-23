Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы в конце августа

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

В связи с проведением работ по реконструкции и строительству инженерных сетей на ряде улиц Москвы ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 23 августа.

— С 26 августа ограничат движение на Кронштадтском бульваре в связи с реконструкцией инженерных сетей, — говорится в сообщении.

Так, движение до 30 августа будет ограничено на Кронштадтском бульваре от дома 11 до дома 7б, а с 30 августа по 30 сентября — в районе дома 5.

1/2 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно 2/2 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, с 28 августа до 27 сентября перекроют проезд на участке улицы Академика Понтрягина от дома 78а, корпус 1, по улице Академика Лазарева до дома 109, корпус 1, по улице Александры Монаховой, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Также в связи с проведением мероприятий в честь 70-летия района Северный 27 августа с 15:00 до 18:00 будет перекрыто движение транспорта районе 3-й Северной линии. Уточняется, что движение ограничат от дома № 8 по 3-й Северной линии до 7-й Северной линии.