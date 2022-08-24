Россияне рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха

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Российские туристы рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу к месту отдыха. В опросе приняли участи 1914 человек. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру в среду, 24 августа.

Согласно результатам, 27 процентов респондентов готовы потратить на дорогу не более нескольких часов. Еще 22 процента россиян отметили, что согласны провести в пути до 12 часов. До суток согласны выделить четверть опрошенных.

Кроме того, около девяти процентов граждан согласились бы добираться до отдыха несколько дней. А каждый шестой респондент — неделю. Однако, по данным аналитического центра, отдых в таком случае должен быть достойным.

До этого сообщалось, что в этом году в бархатный сезон наиболее востребованным стало железнодорожное направление Москва — Симферополь. Отмечается, что 8,3 процента от общего объема билетов были оформлены на данный маршрут.

Кроме того, треть россиян планирует в бархатный сезон совершить поездку в Сочи. Специалисты проанализировали бронирования авиабилетов с вылетами в период с 1 сентября по 15 октября 2022 года.

«Вечерняя Москва» запустила спецпроект «К морю за 15 тысяч», в рамках которого корреспонденты отправились в пять разных городов, чтобы убедиться: в России немало удивительных мест и красивых уголков, которые ничем не уступают классическому отдыху на черноморском побережье. Так, журналист Игорь Синельников посетил Мурманск.