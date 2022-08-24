Гуф с женой внезапно улетел на Мальдивы без двухмесячной дочери

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, вместе со своей женой Юлией Королевой решили отдохнуть от родительских забот и улетели на Мальдивы без их дочери, которая появилась на свет этой весной. Об этом сообщила Королева в своем личном блоге.

Жена Гуфа в социальных сетях опубликовала видеоролик, на котором показывает огромную виллу, в которой и устроились супруги. Пара прилетает туда уже в четвертый раз, передает Starhit.

— Несколько деньков будет красивый контент. Мы прилетели в место, которое ассоциируется у меня только с любовью, — Мальдивы. Мы летаем в один и тот же отель уже четвертый раз. Чисто наше место, чтобы привести мысли и душу в порядок. Сейчас все получилось суперспонтанно, но это лучше всего, — написала Королева в соцсетях.

Гуф стал отцом во второй раз. Фотография Юлии и Алексея Долматовых появилась в соцсетях. Жена Гуфа после этого рассказала о своем опыте родов. По ее словам, схватки проходили достаточно болезненно. Королева сказала, что не подозревала, что ждет ее впереди, и отметила, что врачи не отходили от нее целые сутки.