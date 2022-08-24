Собянин опубликовал кадры тушения пожаров в Рязанской и Владимирской областях
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 24 августа, опубликовал кадры работы столичных спасателей и последствий пожаров в Рязанской и Владимирской областях.
В своем Telegram-канале он поделился видеозаписями и фотографиями с места возгораний. На них видно, что регион на данный момент сильно задымлен. В тушении пожаров занято большое количество людей и техники. Кроме того, на фотографиях показано, что возгорания находятся уже вблизи населенных пунктов.
Накануне Сергей Собянин опубликовал две видеозаписи с работой спецтехники на пожарах в Рязанской области. По его словам, специалисты занимаются отсечением очагов пожара.
До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичная группировка в Рязанской области усилена 600 единицами поливомоечной техники. Специалисты работают при взаимодействии с МЧС, Минобороны и Рослесхозом.
Кроме того, в Рязанской области ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами.