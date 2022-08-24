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Участники «Московского долголетия» примут участие в танцевальном флешмобе

Александр Афонин

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Участники «Московского долголетия» примут участие в танцевальном флешмобе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Участники проекта «Московское долголетие» примут участие в танцевальном ретрофлешмобе «Самый массовый танец твист», который пройдет 27 августа на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 24 августа.

Отмечается, что на мероприятии планируется установить новый рекорд. К фестивалю могут присоединиться более 500 участников проекта. Кроме того, организаторы пригласили принять участие всех москвичей старшего возраста. Начало мероприятия состоится в 11:00.

В пресс-службе добавили, что в рамках флешмоба «Московское долголетие» подготовило программу мероприятий. Так, с 14:00 до 16:00 на главной сцене выступят финалисты творческого фестиваля по направлениям «танцы» и «вокал». В это же время в летнем кинотеатре-лектории состоится показ фильма «Серебряная астра», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что москвичи смогут выбрать победителей танцевального конкурса, который состоялся 18 августа в рамках фестиваля «Московского долголетия». Голосование пройдет на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Там же можно посмотреть записи выступлений конкурсантов.

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