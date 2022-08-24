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Более 32 тысяч онлайн-заявок поступило в Москомархитектуру с начала этого года

Александр Афонин
Город
Более 32 тысяч онлайн-заявок поступило в Москомархитектуру с начала этого года
Фото: Pexels

Перевод в онлайн-режим услуг в сфере строительства позволил значительно упростить и ускорить процесс оформления необходимой документации. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 24 августа.

— К настоящему времени мы полностью перевели все свои государственные услуги в электронный вид, параллельно оптимизируя пакеты документов для их предоставления. В результате мы видим рост числа заявок — с начала 2022 года было принято более 32 тысяч заявлений, — сказала она.

Княжевская добавила, что с начала этого года комитет также подготовил 1050 проектов различных документов. Специалисты утвердили 48 проектов планировок территорий, 27 проектов межевания территорий, а также внесли более 800 изменений в правила землепользования и застройки города.

До этого Юлиана Княжевская сообщила, что земельный участок для строительства спортивного комплекса на территории Щербинки в ТиНАО будет реализован на торгах. Она уточнила, что речь идет об участке на Симферопольском шоссе недалеко от остановки «Храм Моисея Мурина» и станции МЦД-2 Щербинка.

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