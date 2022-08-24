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Собянин ответил на вопросы москвичей в эфире ТВЦ

Анастасия Колоскова
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Собянин ответил на вопросы москвичей в эфире ТВЦ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ ответил на разнообразные вопросы от горожан.

— Жителей растущих районов особо волнует, будут ли места для их детей в детских садах и школах. С момента присоединения территорий Новой Москвы мы построили там больше 100 учреждений образования. В планах через два года закончить строительство в ТиНАО еще 24 садиков, 23 школ и 5 образовательных комплексов, — сказал глава города.

Он также отметил, что для жителей Левобережного района 1 сентября будет открыт новый учебный корпус школы № 158. В Кунцеве двери откроет школа на 400 мест, оснащенная IT-полигоном и кабинетами иностранных языков, написал Собянин в Telegram-канале.

Кроме того, в эфире ТВЦ мэр коснулся вопроса безработицы. Он подчеркнул, что ее показатель в Москве находится на минимальном уровне.

По словам главы города, самые тяжелые времена в этом отношении остались в прошлом, а город пережил их «с честью». По мнению Собянина, антироссийские санкции больше навредили тем, кто их вводил.

Он отметил, что экономика страны устояла и справилась с вызовами. Глава города выразил уверенность в том, что «никакого коллапса не наступит».

Собянин также заявил, что столичные власти не собираются уменьшать или урезать социальную поддержку населения. Он заверил, что те, кто потерял работу из-за ухода иностранных компаний, в настоящее время активно трудоустраиваются.

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