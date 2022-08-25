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«Ей хотелось драйва, куража»: Малибу прокомментировала новость о смерти Кочервей

Александр Афонин
Общество
«Ей хотелось драйва, куража»: Малибу прокомментировала новость о смерти Кочервей
Фото: vk / Анастасия Кочервей

Накануне стало известно, что бывшая участница телепрограммы «Дом-2» Анастасия Кочервей скончалась. Ее подруга Олеся Малибу не верит в несчастный случай и уверена, что коллеге по телестройке помогли уйти из жизни.

Модель вспоминала, что незадолго до смерти Кочервей купила к Санкт-Петербурге однокомнатную квартиру. Как рассказывала подруга, она сбежала из Москвы, где у нее возникли проблемы с мужчиной.

На данный момент его личность пока не раскрыта. Однако есть высокая вероятность, что именно он причастен к смерти. По словам модели, избранник Кочервей был женат, и подруга могла шантажировать его. Однако она не достигла желаемого.

— Настя постоянно с женатыми крутилась, я ей говорила: «Отстань от них, это серьезные мужчины, с ними нельзя играть». А ей хотелось драйва, куража. Она просто кого-то довела. Мужик тоже был под наркотиками, как и она, сто процентов, прибил ее и выкинул в реку, — цитирует Малибу StarHit.

До этого сообщалось, что обнаженное тело 29-летней участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей нашли в реке в Санкт-Петербурге. Ранее девушка перестала выходить на связь. 21 августа мать погибшей написала заявление в полицию.

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