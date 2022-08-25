Эксперт рассказала, какие способы помогут пережить расставание с любимым человеком

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Расставание с любимым человеком зачастую является самым тяжелым этапом в отношениях. Эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова рассказала о способах пережить это время.

По ее словам, в первую очередь необходимо понять случившееся и выплеснуть эмоции. Не стоит зацикливаться на одном моменте. Нужно прожить чувства и позволить им самим уйти. В этом может помочь специальное письмо о завершении отношений или визуализация разговора с партнером, где обсуждается все накопившееся.

— Второе — позволить себе скучать, позволить себе переживать. Но очень важно, чтобы это не было таким наркотиком. Нам нужно убрать все контакты. По возможности не смотреть никуда: не вспоминать переписки, фотографии, еще что-то, чтобы это не раздражало нашу психику, — цитирует эксперта «Пятый канал».

Кандидат психологических наук Александр Невеев рассказал, что часто появляющееся желание отдохнуть от партнера может говорить о том, что чувства между влюбленными угасают. Он отметил, что причины для этого могут быть различными.