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Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Георгий Соланович
Политика
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Фото: Администрация президента РФ

Штатная численность Вооруженных сил России увеличилась на 137 тысяч человек — до 2,03 миллиона. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в четверг, 25 августа.

— Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих, — говорится в документе.

До этого в Вооруженных силах России служили 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих, отмечается на портале правовой информации.

24 августа правительство России внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет за президентом полномочия принимать решения об участии армии в совместных с другими странами мероприятиях в сфере военного сотрудничества.

В июле Путин сообщалось, что основные угрозы национальной безопасности России, связанные с Мировым океаном, были определены в новой Морской доктрине, подписанной Путиным.

Так, они включают в себя продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизацию учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории страны.

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