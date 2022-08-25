Воду начали бесплатно раздавать еще на семи станциях метро Москвы

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В Москве расширили список станций метро, где пассажирам из-за жары бесплатно выдают бутылки с водой. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 25 августа.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку семь станций, где с 17:00 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Так, воду начали выдавать на станциях «Пушкинская», «Баррикадная», «Кузнецкий мост», «Улица 1905 года», «Волгоградский проспект» и на платформах станций МЦК «Владыкино» и «Зорге», отмечается в Telegram-канале ведомства.

24 августа в МЧС сообщили, что в период по 29 августа в столичном регионе ожидается аномальная жара с температурой воздуха, превышающей норму на семь и выше градусов. В ведомстве порекомендовали москвичам сохранять внимательность и осторожность, находясь на открытом солнце.

Врач-терапевт Людмила Александрова в материале назвала главные ошибки в жару, которые вредят здоровью. Специалист считает, что первая и главная ошибка, которую допускают многие в период жары, — это отказ от головных уборов.