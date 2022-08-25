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Дептранс предупредил о задержке двух трамвайных маршрутов на Павелецкой площади

Елена Самойлова
Происшествия
Дептранс предупредил о задержке двух трамвайных маршрутов на Павелецкой площади
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Два трамвайных маршрута задерживаются на Павелецкой площади. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 25 августа.

Трамваи № А и 38 задерживаются в районе остановки «Павелецкий вокзал». Пассажирам следует быть внимательными и следить за объявлениями водителей, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Вскоре стало известно, что движение трамваев удалось восстановить.

С 12 августа маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» временно перестал работать по пятницам. Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи курсировали по более востребованным маршрутам.

Кроме того, трамваи № 37 не будут курсировать после 22:00 в районе Новогиреево с 26 по 28 августа. Изменения будут действовать на период ремонта трамвайных путей около станции метро «Шоссе Энтузиастов».

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