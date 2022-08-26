Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на зарубежные счета

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Проживающие за рубежом российские граждане, имеющие право на пенсии и иные выплаты в соответствии с законами и международными соглашениями России, смогут получать их на иностранные банковские счета.

Зачисления будут осуществляться в рублях, говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном в четверг, 25 августа, на официальном портале правовой информации.

В конце апреля на фоне санкционных мер кабмин издал постановление, по которому граждане за рубежом по заявлению могли получать выплаты только на российские счета. Благодаря изменениям в действующее постановление появляется альтернатива, указано в документе.

По-прежнему нужно подать специальное заявление в осуществляющие выплаты органы в письменной форме или в формате электронного документа. В нем должны быть указаны реквизиты банковского счета, на который будут выплачиваться средства. Постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

На прошлой неделе Министерство финансов Соединенных Штатов вывело из-под антироссийских санкций транзакции по выплатам пенсий физическим лицам, которые не находятся на территории РФ.