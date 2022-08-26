Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на зарубежные счета

Егор Провоторов
Общество
Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на зарубежные счета
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Проживающие за рубежом российские граждане, имеющие право на пенсии и иные выплаты в соответствии с законами и международными соглашениями России, смогут получать их на иностранные банковские счета.

Зачисления будут осуществляться в рублях, говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном в четверг, 25 августа, на официальном портале правовой информации.

В конце апреля на фоне санкционных мер кабмин издал постановление, по которому граждане за рубежом по заявлению могли получать выплаты только на российские счета. Благодаря изменениям в действующее постановление появляется альтернатива, указано в документе.

По-прежнему нужно подать специальное заявление в осуществляющие выплаты органы в письменной форме или в формате электронного документа. В нем должны быть указаны реквизиты банковского счета, на который будут выплачиваться средства. Постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

На прошлой неделе Министерство финансов Соединенных Штатов вывело из-под антироссийских санкций транзакции по выплатам пенсий физическим лицам, которые не находятся на территории РФ.

зарубежные страны Россия Выплаты Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте