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Предпенсионерам объяснили, что нужно сделать перед уходом на заслуженный отдых

Егор Провоторов
Общество
Предпенсионерам объяснили, что нужно сделать перед уходом на заслуженный отдых
Фото: Depositphotos

Если вы хотите отказаться от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов, вам стоит подать соответствующее заявление за месяц до дня икс. Об этом журналистам рассказала заведующая кафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Как правило, работодатели, подписавшие соглашение с Пенсионным фондом (ПФР), заранее предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые рассчитывают выйти на пенсию, что позволяет ведомству заранее начать проверку пенсионных прав, заявила Петровская в интервью агентству «Прайм».

Для этого нужно подать заявление, паспорт и трудовую книжку в территориальный орган ПФР не ранее чем за 30 дней до дня выхода на пенсию. Заявление можно подать как лично, так и в электронном виде, оно будет рассматриваться до пяти рабочих дней, извещение о принятом решении пенсионер получит через три дня.

Накануне стало известно, что проживающие за рубежом российские граждане, имеющие право на пенсии и иные выплаты в соответствии с законами и международными соглашениями России, смогут получать их на иностранные банковские счета.

Российские пенсионеры имеют разный набор льгот в зависимости от региона проживания. О трех главных преференциях для столичных пенсионеров «Вечерней Москве» рассказал профессор Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов.

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