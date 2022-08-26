Во Франции рассказали, почему Путин не доверяет Макрону

Фото: flickr/european_parliament

Президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, так как его политика противоречит словам о «смерти мозга» НАТО. Об этом пишет обозреватель Николя Готье для издания Boulevard Voltaire.

По его словам, французскому лидеру нужно было бы выступить в качестве посредника, чтобы остановить конфликт на Украине. Однако обозреватель убежден, что для этого необходима «достойная дипломатия», от которой далек Макрон.

Вместо этого президент Франции оказывает военную помощь Украине, чем не способствует урегулированию ситуации.

— Тем более что, поставив диагноз «смерть мозга НАТО», он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос, — приводит слова автора публикации РИА Новости.

В марте Эммануэль Макрон заявил, что проводимая Россией военная операция на территории Украины стала для НАТО «пробуждающим ударом тока». Он отметил, что не отказывается от произнесенной им в 2019 году фразы про НАТО. Тогда политик заявил, что альянс находится в состоянии «смерти мозга» с точки зрения стратегии и принципа работы организации.