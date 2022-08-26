Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» пройдет в «Царицыне»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В последние выходные лета, 27 и 28 августа, на территории дворцово-паркового ансамбля «Царицыно» пройдет XIX фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 26 августа.

— Посетителей ждут запуски воздушных змеев, мастер-классы и состязания. Мероприятия будут длиться с 12:00 до 19:00. Сбор гостей состоится на берегу Нижнего Царицынского пруда. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется, — говорится в сообщении.

Гвоздем программы станет запуск одного из самых больших в России воздушных змеев — 30-метрового кита. Помимо этого, в рамках мероприятия в «Царицыне» пройдут мастер-класс по созданию собственного змея и сражения на них. На берегу Нижнего Царицынского пруда будут работать фуд-корты.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что посетители «Пестрого неба» также смогут прогуляться по «Cаду ветров» — площадке с инсталляциями из лент и флагов, которые приходят в движение при дуновении ветра.

До этого москвичам рассказали о программе «Ретрофестиваля», который пройдет 27 августа. Так, в 10:00 мероприятие начнется в Филевском парке, в 10:30 — на аллее на Кунцевской улице, в 11:00 — около дома № 16 на Гвардейской улице, а в 12:00 — у третьего дома Олимпийской деревни.