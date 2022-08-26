Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России

Фото: bundeskanzler.de

Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 26 августа.

Таким образом глава Германии поддержал президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявившего, что Вашингтон не будет поставлять Киеву вооружение, «с помощью которого можно обстрелять территорию России».

— Я считаю, что этого принципа (Байдена — прим. «ВМ») следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники, — добавил Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что Берлин сделает все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта на Украине, передает РИА Новости.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство испытывает абсолютный дефицит запасов вооружений. Однако такое утверждение нельзя назвать абсолютной правдой, поскольку военно-промышленный комплекс страны имеет достаточный объем для создания нового оружия. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Журналист издания The Guardian Дэн Саббаг назвал пять сценариев развития конфликта на Украине на ближайшие полгода. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность каждого из них.