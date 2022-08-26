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Один человек погиб в результате стрельбы в кафе Зеленограда

Анастасия Колоскова
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в кафе Зеленограда
Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Один человек погиб, еще два получили ранения в результате конфликта между посетителями, который произошел в ночь на пятницу, 26 августа, в одном из кафе Зеленограда. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

— Мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия, в результате один человек скончался на месте, еще двух госпитализировали с огнестрельными ранениями, — говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранителям уже удалось установить личность стрелка и его местонахождение.

Расследование всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуальных решений по данному факту взял на контроль прокурор Зеленоградского административного округа Роман Шумило, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что семь человек пострадали и были госпитализированы в медучреждения после драки со стрельбой на 2-й Магистральной улице на севере Москвы. Данные о произошедшем поступили в правоохранительные органы в среду около 21:30. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, установившие, что между молодыми людьми произошел конфликт, который впоследствии перерос в потасовку.

Прокуратура стрельба Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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