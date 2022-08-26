Температура воздуха в Москве 26 августа может побить рекорд 70-летней давности

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Температура воздуха в Москве 26 августа, в пятницу, достигнет отметки плюс 31–33 градуса. Она может побить рекорд 70-летней давности, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Максимальная температура в Москве была зарегистрирована 26 августа 1969 года — плюс 28,9 градуса. А мы сегодня ожидаем существенно выше этого значения... Это рекорд именно за последние 70 лет, потому что в 1938 году было плюс 35 градусов в этот день, — отметил синоптик.

Так, в ближайшее время москвичей ожидает переменная облачность без осадков. При этом в Московской области температура воздуха достигнет плюс 29–34 градусов, передает РИА Новости.

До этого жара в столице в четверг, 25 августа, также побила температурный рекорд 34-летней давности. Так, в 12:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура 30,3 градуса. Этот показатель превысил рекорд 1988 года, когда 25 августа в Москве было 29,3 градуса выше ноля.

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