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Аналитик предположил, до какой отметки поднимется курс доллара к ноябрю

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик предположил, до какой отметки поднимется курс доллара к ноябрю
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс рубля будет зависеть от торгового баланса и от того, насколько правительство захочет его ослабить, однако не стоит ожидать ни девальвации, ни укрепления, рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

— Рубль просто будет колебаться в каких-то пределах. Не считаю, что будет тренд девальвации или тренд укрепления. Будет какая-то болтанка, границы которой будут определены комфортным для государства уровнем, — отметил он в комментарии НСН.

Аналитик высказал предположение, что курс доллара к ноябрю будет составлять 75–80 рублей из-за сокращения глобального спроса и падения цен на сырье.

В сентябре следует ожидать роста курса доллара до 60–65 рублей. Такой прогноз дала финансовый консультант, член экспертной группы по финансовой грамотности ЦБ РФ Евгения Поповская, передает argumenti.ru.

Постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты и возвращение компаний из дружественных стран «давят» на курс рубля. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в воскресенье, 21 августа.

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