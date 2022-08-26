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Врач рассказал об опасности жары для пациентов с поврежденными после ковида легкими

Лала Манушакян

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Погода в Москве Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал об опасности жары для пациентов с поврежденными после ковида легкими
Фото: unsplash

Пациентам, которые имеют какие-либо повреждения в области легких после перенесенной коронавирусной инфекции, не рекомендуется находиться на улице в жаркую погоду. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в пятницу, 26 августа.

— Им (пациентам с повреждениями легких после перенесенного ковида — прим. «ВМ») лучше не выходить на улицу (в жару — прим. «ВМ»), а сидеть в помещении, где работает кондиционер, — отметил медик.

По его словам, высокая температура воздуха оказывает сильное влияние на период постковидного синдрома у пациентов с рубцами в легких и нарушенной из-за них подвижностью парного органа. В связи с этим состояние пациента может усложниться.

Также такая предосторожность касается пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, избыточной массой тела, тяжелым сахарным диабетом или другими хроническими недугами. Как уточняется, жаркая погода не влияет на течение коронавирусной инфекции у пациентов без каких-либо заболеваний, передает ТАСС.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», какой душ в жаркую погоду будет хорошим вариантом для тех, у кого нет серьезных проблем со здоровьем.

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