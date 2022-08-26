Мужчина зарезал и сжег знакомого в Подмосковье
Мужчина зарезал своего знакомого в подмосковном Павловском Посаде, а после сжег тело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 26 августа.
По ее словам, утром 5 августа в лесу в Павловском Посаде нашли обгоревшее тело мужчины с колото-резаной раной в области шеи.
В ходе расследования выяснилось, что мужчину зарезал знакомый, 45-летний житель Щелкова. Труп он попытался сжечь для того, чтоб скрыть преступление.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Другой злоумышленник, подозреваемый в убийстве двух людей в Павловском Посаде, был арестован 28 июля.