Мужчина зарезал и сжег знакомого в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Следственного комитета Московской области

Мужчина зарезал своего знакомого в подмосковном Павловском Посаде, а после сжег тело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 26 августа.

По ее словам, утром 5 августа в лесу в Павловском Посаде нашли обгоревшее тело мужчины с колото-резаной раной в области шеи.

В ходе расследования выяснилось, что мужчину зарезал знакомый, 45-летний житель Щелкова. Труп он попытался сжечь для того, чтоб скрыть преступление.

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Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Другой злоумышленник, подозреваемый в убийстве двух людей в Павловском Посаде, был арестован 28 июля.