В Москве за сутки вылечились 8292 человека от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 8292 человека. При этом выявлены 7602 случая заражения COVID-19 и 31 летальный исход. Об этом сообщили на информационном портале «Cтопкоронавирус.рф» в пятницу, 26 августа.

— Выявлено случаев за сутки 7602, госпитализировано 397 человек, выздоровело 8292 человека, 31 человек умер за сутки, — отмечается на сайте.

Всего коллективный иммунитет у москвичей достигает 1,9 процента, передает портал.

Также за последние 24 часа в 85 регионах России выявили 40 010 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом за сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 69 человек, еще 3450 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выразил мнение, что эффективность масочного режима не доказана. Так, введение ограничений не сможет преждевременно повлиять на распространение коронавируса.

Помимо этого, министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах, а также вакцинироваться.

Совсем скоро наступит сезон гриппа и ОРВИ. Инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила об эффективных методах защиты от простудных заболеваний. По ее словам, вакцинация — лучший способ избежать заражения гриппом. Это заболевание еще более заразное, чем коронавирус, отметила специалист.