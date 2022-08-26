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Диетолог предупредила об опасности перекуса молоком и печеньем перед сном

Александр Афонин

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Еда
Общество
Диетолог предупредила об опасности перекуса молоком и печеньем перед сном
Фото: Unsplash

Многие люди перед сном любят устроить перекус молоком и печеньем. Такое сочетание улучшает настроение и помогает уснуть. Однако врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что некоторым такой ужин может навредить.

Специалист отметила, что в первую очередь речь идет о людях с диабетом первого и второго типа, а также с избыточной массой тела. По ее словам, молоко и печенье способствуют увеличению уровня глюкозы в крови, что скажется на лечении и наборе веса.

— Такое сочетание может дать абсолютно объяснимый набор килограммов, если регулярно ужинать печеньем с молоком. Молоко не очень калорийно, а вот печенье калорийно, перед сном калории мы не тратим, и они преобразуются в жировую ткань, — сказала она.

Кроме того, печенье способно замедлить усвоение кальция. Белоусова уточнила, что в данной ситуации сорт муки не играет роли. Она порекомендовала перед сном пить кефир или жирное молоко. Это позволит наладить усвоение кальция и поддерживать его на нужном уровне, передает радио Sputnik.

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