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Движение по ТТК восстановили после аварии

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по ТТК восстановили после аварии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица, 3А Карта всех событий

Восстановлено движение по Третьему транспортному кольцу после ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 26 августа.

— Движение восстановлено, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Русаковской эстакады. В результате столкновения пострадала двухлетняя девочка, пассажир автомобиля «Ауди А7».

Еще одна авария произошла в пятницу в Московской области. В ДТП погибли два человека, еще трое, в том числе дети, пострадали.

Красносельский район Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва ДТП Центральный административный округ (ЦАО)
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