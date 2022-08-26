Аналитик дал прогноз относительно курса рубля и евро к началу осени

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Руководитель аналитического департамента Артем Деев сообщил, что в начале следующей недели доллар и евро вряд ли существенно изменят свои позиции. По словам эксперта, пока отсутствуют факторы для резкого скачка курса.

— До конца месяца в России проходит налоговый период, когда компании-экспортеры продают валюту и закупают рубли для перечисления в бюджет налогов и акцизов. В такие периоды рубль обычно стабилен к другим валютам, его поддерживает высокий спрос на рублевую ликвидность, — пояснил эксперт в комментарии RT.

Но, по словам специалиста, с начала нового месяца этот фактор перестает работать и рубль немного снижается к доллару и евро.

По его прогнозу, можно ожидать, что к концу следующей недели, в начале сентября, доллар и евро вырастут в цене на 1–2 рубля.

Эксперты «Финансовой культуры», входящей в структуру Центробанка РФ, рассказали, что делать россиянам, на банковских счетах которых остались доллары. Специалисты подчеркнули, что после введения санкций против России сбережения в долларах перестали быть надежными, передает Nation News.

Постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты и возвращение компаний из дружественных стран «давят» на курс рубля. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в воскресенье, 21 августа.