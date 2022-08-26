Прокуратура начала проверку по факту гибели двух человек в ДТП под Можайском

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП под Можайском, в котором погибли два человека и трое получили травмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 26 августа.

По ее словам, в ходе мероприятий сотрудники ведомства выяснят, насколько соблюдалось законодательство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Фото: Прокуратура Московской области

ДТП, о котором идет речь, произошло на 54-м километре трассы Уваровка — Ивановка — Можайск около 11:40. Легковые автомобили Mercedes и BMW столкнулись лоб в лоб. Два человека погибли, еще трое пострадали, в том числе дети.